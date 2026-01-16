Delegação do Congresso dos EUA visita a Dinamarca em solidariedade frente a Trump

Uma delegação bipartidária do Congresso dos Estados Unidos iniciou, nesta sexta-feira (16), em Copenhague, uma visita de apoio à Dinamarca e à Groenlândia com o objetivo de expressar sua solidariedade frente às pressões do presidente Donald Trump, que deseja assumir o controle da ilha no Ártico. Trump ameaçou, em diversas ocasiões, anexar a Groenlândia, um território autônomo dinamarquês, alegando que é vital para a segurança nacional de seu país.

Nesta sexta-feira, o mandatário chegou a afirmar que poderia impor tarifas a países que não apoiassem seus planos de anexação. A Casa Branca afirma que considera comprar a ilha, sem descartar uma intervenção militar neste território rico em recursos minerais. Os 11 congressistas americanos têm prevista uma reunião com a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen — que reconheceu a existência de um "desacordo fundamental" com o governo Trump —, e o chefe de governo da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen. A delegação americana chegou por volta do meio-dia à sede da patronal dinamarquesa para participar de um almoço com empresários. Mais tarde, tem previsto reunir-se com membros do Parlamento dinamarquês, onde foi hasteada a bandeira da Groenlândia.

"Mostramos solidariedade bipartidária com o povo deste país e com a Groenlândia. Eles têm sido nossos amigos e aliados há décadas", disse o senador democrata Dick Durbin a jornalistas. "Queremos que saibam que estamos muito agradecidos, e que as declarações do presidente [Trump] não refletem como o povo americano se sente", acrescentou o legislador. A visita ocorre dois dias após uma reunião de alto nível na Casa Branca, na qual as autoridades dinamarquesas constataram que, até o momento, é impossível chegar a um acordo com os dirigentes americanos sobre o futuro do território autônomo.

Além de Durbin, a delegação inclui os senadores Chris Coons, Peter Welch e Jeanne Shaheen, do Partido Democrata, bem como Thom Tillis e Lisa Murkowski, do Partido Republicano. A Câmara dos Representantes, por sua vez, está representada pelos democratas Steny Hoyer, Gregory Meeks, Madeleine Dean, Sara Jacobs e Sarah McBride. - "Devemos nos manter unidos" -

Vários países europeus começaram a enviar militares para a Groenlândia na quinta-feira para uma missão de reconhecimento inserida no âmbito do exercício dinamarquês "Arctic Endurance", mas Washington minimizou esta operação. "Não acredito que o [deslocamento de] tropas na Europa influencie o processo de tomada de decisões do presidente, nem tem qualquer impacto em seu objetivo de adquirir a Groenlândia", declarou na quinta-feira, em coletiva de imprensa, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. A presença militar europeia é discreta, mas está sendo bem recebida nas ruas da capital groenlandesa, Nuuk, onde a bandeira vermelha e branca da ilha foi hasteada em diversas fachadas de lojas e janelas de residências.