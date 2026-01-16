Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com 2 de Dembélé, PSG vence Lille (3-0) e dorme na liderança do Francês

Autor AFP
AFP Autor
Dois gols do Bola de Ouro Ousmane Dembélé encaminharam a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Lille por 3 a 0 nesta sexta-feira (16), pela 18ª rodada do Campeonato Francês.

Com o resultado, o time parisiense soma 42 pontos e ultrapassa provisoriamente o Lens (40), que pode recuperar a liderança no sábado, quando recebe o Auxerre (17º).

O jogo no Parque dos Príncipes se apresentava como uma armadilha para o PSG, quatro dias depois de uma dolorosa eliminação na fase de 16-avos de final da Copa da França diante do Paris FC e quatro dias antes de visitar o Sporting de Lisboa pela Liga dos Campeões.

O técnico Luis Enrique não queria mais surpresas e escalou seus principais jogadores, sem economizar forças visando a Champions e ciente de que a vitória era uma obrigação para acalmar os ânimos.

Dembélé assumiu o protagonismo e marcou dois gols em momentos cruciais da partida.

O primeiro saiu aos 12 minutos, quando o camisa 10 recebeu na entrada da área e bateu de perna esquerda com categoria no canto do goleiro Berke Özer.

Depois, já no segundo tempo, Dembelé voltou a mostrar frieza e, mesmo cercado por três defensores, fez um golaço por cobertura (64').

Com o jogo decidido, Bradley Barcola aproveitou erro na saída de bola do Lille e marcou o terceiro dos parisienses nos acréscimos (90'+3).

Barcola, com seis gols, é o artilheiro do PSG no campeonato. Ele agora é seguido por Dembélé, que passou um período considerável afastado por lesão e já balançou as redes cinco vezes.

Na sequência da rodada, o Lille, quarto colocado, pode perder seu lugar na zona de classificação da Champions, já que está dois pontos à frente de Lyon (5º) e Rennes (6º), que no domingo jogarão em casa contra (11º) e Le Havre (13º), respectivamente.

- Lorient agrava crise do Monaco -

Mais cedo, o Monaco (9º) agravou sua crise ao ser derrotado em casa pelo Lorient (12º) por 3 a 1.

Com este resultado, a equipe sofre sua sétima derrota nas últimas oito rodadas, a quarta seguida, uma marca negativa inédita na história do clube do Principado.

A última vitória no campeonato aconteceu no dia 29 de novembro (1 a 0 sobre o PSG), pela 14ª rodada.

Os gols no estádio Louis II só saíram no segundo tempo, com Ahmadou Bamba Dieng (68') abrindo o placar para o Lorient, antes de Ansu Fati (76') empatar para o Monaco.

Mas os visitantes sacramentaram a vitória na reta final marcando mais duas vezes, com Jean-Victor Makengo (85') e Karim Dermane (87').

Com mais esta derrota, a nona no campeonato, o Monaco permanece com 23 pontos, um à frente do próprio Lorient e ainda distante da zona de classificação para as copas europeias, que termina no Rennes (30 pontos).

--- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Monaco - Lorient                    1 - 3

   PSG - Lille                         3 - 0

  

   - Sábado:

   (13h00) Lens - Auxerre                     

   (15h00) Toulouse - Nice                    

   (17h05) Angers - Olympique de Marselha     

  

   - Domingo:

   (11h00) Strasbourg - Metz                  

   (13h15) Nantes - Paris FC                  

           Rennes - Le Havre                  

   (16h45) Lyon - Brest                       

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     42  18  13   3   2  40  15  25

    2. Lens                    40  17  13   1   3  31  13  18

    3. Olympique de Marselha   32  17  10   2   5  36  17  19

    4. Lille                   32  18  10   2   6  33  25   8

    5. Lyon                    30  17   9   3   5  25  17   8

    6. Rennes                  30  17   8   6   3  29  24   5

    7. Strasbourg              24  17   7   3   7  26  21   5

    8. Toulouse                23  17   6   5   6  24  22   2

    9. Monaco                  23  18   7   2   9  28  33  -5

   10. Angers                  22  17   6   4   7  18  20  -2

   11. Brest                   22  17   6   4   7  23  27  -4

   12. Lorient                 22  18   5   7   6  23  30  -7

   13. Le Havre                18  17   4   6   7  15  23  -8

   14. Nice                    18  17   5   3   9  20  30 -10

   15. Paris FC                16  17   4   4   9  22  31  -9

   16. Nantes                  14  17   3   5   9  16  28 -12

   17. Auxerre                 12  17   3   3  11  14  27 -13

   18. Metz                    12  17   3   3  11  18  38 -20      

