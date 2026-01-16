Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chefe da CIA se reuniu com presidente interina da Venezuela

Autor AFP
Tipo Notícia

O chefe da CIA, John Ratcliffe, se reuniu com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, na quinta-feira (15), em Caracas, no que representa a visita de mais alto nível de um funcionário dos Estados Unidos desde a saída de Nicolás Maduro.

Donald Trump enviou o chefe da agência de inteligência a Caracas para o encontro, que durou cerca de duas horas, segundo fontes americanas.

"Por instruções de Trump, o diretor Ratcliffe viajou à Venezuela para se reunir com a presidente interina Delcy Rodríguez e transmitir a mensagem de que os Estados Unidos buscam melhorar as relações de trabalho", disse nesta sexta-feira (16) um funcionário à AFP, sob condição de anonimato.

Ratcliffe e Rodríguez "conversaram sobre as possíveis oportunidades de colaboração econômica, assim como sobre o ponto de que a Venezuela não pode continuar sendo um santuário para os adversários dos Estados Unidos, especialmente os narcotraficantes", afirmou o funcionário.

A visita do chefe da CIA busca "construir confiança" para uma comunicação permanente entre Washington e Caracas, indicaram fontes americanas.

A visita foi coordenada entre a Casa Branca, o Departamento de Estado e o Pentágono.

A visita ocorreu um dia depois de Trump e Rodríguez terem tido sua primeira conversa telefônica.

Na mesma quinta-feira, a líder opositora María Corina Machado foi recebida na Casa Branca por Trump e entregou ao republicano a medalha do Prêmio Nobel da Paz, com a qual foi distinguida em 2025.

No dia 3 de janeiro, os Estados Unidos lançaram um ataque à Venezuela no qual capturaram Maduro e sua esposa, Cilia Flores, que agora estão presos em Nova York sob acusações de narcotráfico.

Rodríguez, que era vice-presidente de Maduro, assumiu como presidente interina.

Trump declarou que está no comando da Venezuela e de sua indústria petrolífera.

