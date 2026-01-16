Autoridade aérea dos EUA alerta para 'atividade militar' sobre México e América Central

O regulador americano de aviação alertou nesta sexta-feira (16) para "atividade militar" no espaço aéreo de certas regiões, especialmente perto do México e de vários países da América Central e do Sul, e pediu cautela. O alerta da Administração Federal de Aviação (FAA, sigla em inglês) menciona "situações potencialmente perigosas", que também poderiam perturbar os sistemas de navegação por satélite, e abrange um período de sessenta dias.

O presidente Donald Trump advertiu em 8 de janeiro que os Estados Unidos iriam "iniciar ataques terrestres" contra os cartéis do narcotráfico, depois de já terem realizado ataques contra embarcações no Caribe e no Pacífico.

"A FAA emitiu avisos de voo para áreas específicas do México, América Central, Panamá, Bogotá, Guayaquil e as Regiões Oceânicas de Voo de Mazatlán, bem como para o espaço aéreo do Pacífico oriental", disse um porta-voz da FAA. "Isso começa em 16 de janeiro de 2026 e durará 60 dias", acrescentou. — "Começar a atacar em terra" —

Trump indicou várias vezes que planejava aumentar a pressão sobre os cartéis após os cerca de trinta ataques em águas do Caribe e do Pacífico, iniciados em 2 de setembro, que provocaram pelo menos 107 mortos. Segundo Trump, esses ataques praticamente reduziram a zero o tráfico por meio de lanchas na região. O combate ao narcotráfico foi o principal motivo alegado para capturar e retirar da Venezuela o agora deposto presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores.

Ambos enfrentam julgamento em Nova York por acusações de narcotráfico e outros supostos delitos. Após essa operação militar, Trump explicou em uma entrevista televisiva que seu objetivo era "começar a atacar em terra". "Os cartéis estão controlando o México", disse Trump.

O diálogo sobre esses possíveis ataques é especialmente delicado com o vizinho do sul. A presidente Claudia Sheinbaum vangloriou-se nesta sexta-feira dos resultados de seu governo na luta contra o narcotráfico. Sheinbaum telefonou para Trump na semana passada para reiterar sua colaboração, mas também a soberania territorial mexicana. Os dois países manterão uma reunião bilateral de segurança em 23 de janeiro, anunciou na quinta-feira o Departamento de Estado.