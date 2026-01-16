Até quando vai durar o silêncio do chefe da Otan sobre a Groenlândia?

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, parece ter optado por falar o mínimo possível para manter a Aliança fora da disputa entre Estados Unidos e Dinamarca pela Groenlândia, embora ainda seja incerto se essa estratégia terá sucesso. Rutte evita responder a perguntas sensíveis e segue elogiando o presidente americano Donald Trump, apesar das ameaças de anexação da Groenlândia, território autônomo da Dinamarca, sob o argumento de garantir a segurança dos Estados Unidos.

Essas pretensões podem colocar em risco a coesão da aliança militar criada há 76 anos, da qual fazem parte tanto os Estados Unidos quanto a Dinamarca. A postura do ex-primeiro-ministro holandês é considerada, no mínimo, controversa. Em uma reunião com eurodeputados nesta semana, Rutte foi pressionado a se posicionar. "Os habitantes da Groenlândia estão aterrorizados", afirmou a eurodeputada dinamarquesa Stine Bosse. "Por favor, indique o que esta aliança pode fazer se dois países membros não conseguirem chegar a um acordo", acrescentou.

- Impassível - Rutte manteve uma postura impassível diante das cobranças. "Tenho muito claro meu papel como secretário-geral: não faço comentários quando há divergências internas na aliança", respondeu. "Trabalhamos nos bastidores", afirmou Rutte, escolhido em 2024 por sua habilidade em lidar com Trump, com quem construiu uma relação de confiança.

Ele também faz questão de reconhecer o papel do presidente americano ao "convencer" os países europeus da Otan a aumentar significativamente seus gastos em defesa. Foi "graças ao presidente Trump - e sei que muitos vão me criticar por dizer isso, mas é o que penso", declarou aos parlamentares. Rutte sustenta que é possível assegurar a proteção do Ártico sem uma intervenção militar na Groenlândia.

"Há consenso na Otan de que, para proteger o Ártico, precisamos atuar de forma conjunta, e é exatamente isso que estamos fazendo", afirmou. Resta, no entanto, a incerteza sobre como reagir caso Trump mantenha sua posição. Segundo Jamie Shea, do centro de estudos londrino Chatham House, Rutte "precisa agir rapidamente, mas de maneira discreta, nos bastidores, para convencer os Estados Unidos".