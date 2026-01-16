Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atalanta empata com Pisa na abertura da 21ª rodada do Italiano

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O Pisa, que luta contra o rebaixamento, encerrou a série de três vitórias consecutivas da Atalanta nesta sexta-feira (16), arrancando um empate em 1 a 1 na abertura da 21ª rodada do Campeonato Italiano.

Apesar da superioridade, a 'Dea' só abriu o placar na reta final da partida com Nikola Krstovic (83'), mas o Pisa empatou rapidamente com Rafiu Durosinmi (87').

O jogo marcou a estreia de Giacomo Raspadori pelo time de Bérgamo, um dia depois do anúncio de sua contratação junto ao Atlético de Madrid. O meia-atacante entrou no início do segundo tempo (55') e teve uma atuação discreta.

Com o resultado, a Atalanta permanece na 7ª colocação (32 pontos), a dois pontos do Como (6º), que ocupa a última vaga para as copas europeias da próxima temporada.

Por sua vez, o Pisa, que emenda um segundo empate consecutivo, sobe para a 19ª posição e deixa a lanterna nas mãos do Verona. Com 14 pontos, o time se coloca a três do Lecce (17º), primeiro fora da zona de rebaixamento, a posição de rebaixamento que garante a permanência na primeira divisão.

A 21ª rodada do Campeonato Italiano continua no fim de semana, com destaque para a visita da líder Inter de Milão (43 pontos) à Udinese (10ª).

No domingo, o Milan (2º, 40 pontos) tentará manter a perseguição à sua arquirrival recebendo o Lecce.

--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Pisa - Atalanta                     1 - 1

  

   - Sábado:

   (11h00) Udinese - Inter                    

   (14h00) Napoli - Sassuolo                  

   (16h45) Cagliari - Juventus                

  

   - Domingo:

   (08h30) Parma - Genoa                      

   (11h00) Bologna - Fiorentina               

   (14h00) Torino - Roma                      

   (16h45) Milan - Lecce                      

  

   - Segunda-feira:

   (14h30) Cremonese - Hellas Verona          

   (16h45) Lazio - Como                       

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   46  20  15   1   4  43  17  26

    2. Milan                   43  20  12   7   1  33  16  17

    3. Napoli                  40  20  12   4   4  30  17  13

    4. Juventus                39  20  11   6   3  32  16  16

    5. Roma                    39  20  13   0   7  24  12  12

    6. Como                    34  20   9   7   4  28  16  12

    7. Atalanta                32  21   8   8   5  26  20   6

    8. Bologna                 30  20   8   6   6  29  22   7

    9. Lazio                   28  20   7   7   6  21  16   5

   10. Udinese                 26  20   7   5   8  22  32 -10

   11. Sassuolo                23  20   6   5   9  23  27  -4

   12. Torino                  23  20   6   5   9  21  32 -11

   13. Cremonese               22  20   5   7   8  20  28  -8

   14. Parma                   22  20   5   7   8  14  22  -8

   15. Genoa                   19  20   4   7   9  22  29  -7

   16. Cagliari                19  20   4   7   9  21  30  -9

   17. Lecce                   17  20   4   5  11  13  28 -15

   18. Fiorentina              14  20   2   8  10  21  31 -10

   19. Pisa                    14  21   1  11   9  16  31 -15

   20. Hellas Verona           13  20   2   7  11  17  34 -17

