Atalanta empata com Pisa na abertura da 21ª rodada do Italiano

O Pisa, que luta contra o rebaixamento, encerrou a série de três vitórias consecutivas da Atalanta nesta sexta-feira (16), arrancando um empate em 1 a 1 na abertura da 21ª rodada do Campeonato Italiano. Apesar da superioridade, a 'Dea' só abriu o placar na reta final da partida com Nikola Krstovic (83'), mas o Pisa empatou rapidamente com Rafiu Durosinmi (87').

O jogo marcou a estreia de Giacomo Raspadori pelo time de Bérgamo, um dia depois do anúncio de sua contratação junto ao Atlético de Madrid. O meia-atacante entrou no início do segundo tempo (55') e teve uma atuação discreta.

Com o resultado, a Atalanta permanece na 7ª colocação (32 pontos), a dois pontos do Como (6º), que ocupa a última vaga para as copas europeias da próxima temporada. Por sua vez, o Pisa, que emenda um segundo empate consecutivo, sobe para a 19ª posição e deixa a lanterna nas mãos do Verona. Com 14 pontos, o time se coloca a três do Lecce (17º), primeiro fora da zona de rebaixamento, a posição de rebaixamento que garante a permanência na primeira divisão. A 21ª rodada do Campeonato Italiano continua no fim de semana, com destaque para a visita da líder Inter de Milão (43 pontos) à Udinese (10ª).

No domingo, o Milan (2º, 40 pontos) tentará manter a perseguição à sua arquirrival recebendo o Lecce. --- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: Pisa - Atalanta 1 - 1

- Sábado: (11h00) Udinese - Inter (14h00) Napoli - Sassuolo