Argentina registra superávit fiscal em 2025 pelo segundo ano consecutivo

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A Argentina encerrou 2025 com um superávit anual em suas contas públicas pelo segundo ano consecutivo, resultado da política de "déficit zero", adotada pelo presidente ultraliberal Javier Milei, anunciou o governo nesta sexta-feira (16).

Em 2025, o superávit primário foi de 1,4% do produto interno bruto (PIB), enquanto o fiscal foi de 0,2% do PIB, informou o ministro da Economia, Luis Caputo, no X.

A Argentina não conseguia encadear dois anos consecutivos de balanço positivo em suas contas desde 2008.

O resultado marca um leve recuo em relação aos números de 2024, quando o superávit primário foi de 1,8% e o superávit fiscal, de 0,3%.

"A âncora fiscal (déficit zero) é e será uma política de Estado", comemorou Milei em sua conta no X.

O resultado fiscal de 2025 se apoiou em um forte ajuste dos gastos públicos, que implicou a redução de subsídios e o congelamento de orçamentos em setores como educação, saúde, pesquisa científica e obras públicas.

"A ordem nas contas públicas e o crescimento econômico permitirão continuar devolvendo recursos ao setor privado na forma de redução de impostos", prometeu o ministro da Economia.

nb/lm/nn/mvv/am

Tags

argentina

