Alcaraz diz estar 'com fome de título' para quebrar jejum no Aberto da Austrália

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, disse nesta sexta-feira (16) que está com "fome" para quebrar jejum de títulos no Aberto da Austrália e se tornar o tenista mais jovem a vencer os quatro Grand Slams do circuito, o que, segundo ele, é o seu principal objetivo em 2026. Aos 22 anos, Alcaraz é um dos favoritos ao título ao lado do atual bicampeão e seu grande rival, o italiano Jannik Sinner, número 2 no ranking da ATP.

O troféu em Melbourne é o único dos quatro Majors que o espanhol nunca levantou. Seu melhor resultado foram as quartas de final em 2024 e 2025. Se for campeão em 2026, Alcaraz vai superar seu compatriota Rafael Nadal como o homem mais jovem a vencer os quatro principais torneios do circuito, feito que o lendário ex-tenista conseguiu aos 24 anos. "Acho que este é o meu principal objetivo este ano", disse o número 1 do mundo em entrevista coletiva. Sua estreia na competição será no domingo, contra o australiano Adam Walton, 79º do ranking. "Estou com fome de título (...). Estou me preparando da melhor maneira possível. Estou muito ansioso para o início do torneio", acrescentou.