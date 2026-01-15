Wall Street fecha em alta após notícias econômicas positivas

O Dow Jones subiu 0,60%, o Nasdaq avançou 0,25% e o S&P 500 teve alta de 0,26%.

Wall Street fechou em alta nesta quinta-feira (15), impulsionada pelos bons resultados da gigante taiwanesa dos semicondutores TSMC, pelo alívio da tensão geopolítica e por dados econômicos melhores do que o esperado nos Estados Unidos.

"Depois de alguns dias de atividade negativa nos mercados, vemos uma recuperação", comentou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities. Segundo o analista, a alta dos índices se deveu principalmente ao desempenho financeiro da TSMC, que "renovou o entusiasmo pelos setores de tecnologia e inteligência artificial".

A empresa, que fabrica os chips da gigante Nvidia, foi aplaudida por seus resultados do quarto trimestre, principalmente pelo salto de 35% do seu lucro líquido nesse período. O papel subiu 4,47%, aos US$ 341,74, e puxou o restante do setor de semicondutores, incluindo Nvidia (+2,10%), AMD (+1,93%) e Broadcom (+0,92%).

"O otimismo dos investidores também foi motivado pelo alívio da tensão entre Washington e Teerã", comentou José Torres, da Interactive Brokers.

Quanto aos indicadores econômicos americanos, os novos pedidos semanais de seguro-desemprego ficaram abaixo das expectativas, em 198 mil, o nível mais baixo desde o fim de novembro.