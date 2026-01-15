Uganda celebra eleições sob repressão policial e internet bloqueada

Uganda começou nesta quinta-feira(15) a votar em eleições legislativas e presidenciais nas quais o presidente Yoweri Museveni busca prolongar seus 40 anos no poder, em um contexto de forte repressão policial e bloqueio da internet. Na capital, Kampala, as seções eleitorais demoraram a abrir, como é habitual no país africano, mas a votação começou pouco depois das 07h locais (1h em Brasília) em pelo menos um subúrbio, confirmaram jornalistas da AFP.

Segundo outra equipe da AFP, patrulhas policiais e militares fortemente armadas foram destacadas na cidade fronteiriça de Jinja. O jornal local Daily Monitor publicou uma página inteira explicando como “proteger” as casas durante as eleições, aconselhando os cidadãos a reforçar portas e janelas e procurar um cômodo seguro em caso de distúrbios. É uma sensação familiar para os ugandenses após quatro décadas de governo de Museveni, de 81 anos, um ex-guerrilheiro acusado de abusos generalizados das forças de segurança contra seus adversários. Nesta campanha, ele enfrenta o cantor que virou político Bobi Wine, de 43 anos. Assim como na disputa de 2021, centenas de seus apoiadores foram detidos nos dias que antecederam as eleições.