Trump reluta em declarar apoio a príncipe herdeiro do Irã

Em entrevista à agência de notícias Reuters , Trump afirmou que o filho do xá destronado na Revolução Iraniana de 1979 parece "simpático", mas tem um nível de apoio incerto em seu próprio país. "Não sei se o país dele aceitaria ou não sua liderança. Certamente, se aceitarem, por mim tudo bem", disse o presidente americano.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, relutou em declarar apoio ao príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, em meio à onda de protestos no país contra o regime dos aiatolás.

Sobre a possibilidade de que os protestos no Irã resultem no fim do regime dos aiatolás, Trump afirmou que a queda da República Islâmica "é possível", mas evitou ser mais assertivo.

O presidente americano limitou-se a dizer que "qualquer regime pode cair" diante de protestos de massa.

Há três semanas, o Irã enfrenta uma onda de protestos nacionais. O protesto começou contra a situação econômica do país, mas passou a entoar contra o regime político iraniano, uma teocracia autoritária.

As passeatas são as maiores no país do Oriente Médio desde 2009 e a repressão aos manifestantes já vitimou mais de 3,4 mil pessoas, segundo ONGs que monitoram a situação do país. Diante de um bloqueio de internet ordenado pelo regime, a comunicação com o país ficou mais difícil, e o número de vítimas pode ser ainda maior, segundo essas mesmas entidades.