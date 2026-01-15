Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump recebe nesta quinta María Corina Machado, líder da oposição da Venezuela, em Washington

Trump recebe nesta quinta María Corina Machado, líder da oposição da Venezuela, em Washington

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá receber nesta quinta-feira, 15, em Washington, a líder da oposição venezuelana e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado. O encontro, confirmado por autoridades da Casa Branca, está previsto para ocorrer durante um almoço.

A aproximação com Trump, buscada por María Corina há um ano, havia se deteriorado após a operação que levou à captura do ditador Nicolás Maduro. Na ocasião, o presidente americano decidiu não oferecer apoio político à opositora uma vez que avaliações da inteligência dos EUA apontaram que ela enfrentaria dificuldades para governar a Venezuela.

Trump foi convencido por assessores de alto escalão, entre eles o secretário de Estado, Marco Rubio, considerando a avaliação de que um apoio direto poderia aprofundar a instabilidade no país, incluindo o risco de exigir um envolvimento militar maior dos Estados Unidos.

A definição do presidente marcou um afastamento público de Washington em relação à líder opositora. Na semana passada, no entanto, Trump afirmou estar "ansioso" para se encontrar com a venezuelana.

Em entrevista à Fox News, María Corina chegou a dizer que gostaria de entregar o Prêmio Nobel da Paz ao republicano, em reconhecimento aos esforços para restaurar a democracia venezuelana.

O Comitê do Nobel, no entanto, divulgou nota afirmando que a premiação é intransferível.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar