Trump recebe nesta quinta María Corina Machado, líder da oposição da Venezuela, em Washington

A aproximação com Trump, buscada por María Corina há um ano, havia se deteriorado após a operação que levou à captura do ditador Nicolás Maduro. Na ocasião, o presidente americano decidiu não oferecer apoio político à opositora uma vez que avaliações da inteligência dos EUA apontaram que ela enfrentaria dificuldades para governar a Venezuela.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá receber nesta quinta-feira, 15, em Washington, a líder da oposição venezuelana e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado. O encontro, confirmado por autoridades da Casa Branca, está previsto para ocorrer durante um almoço.

Trump foi convencido por assessores de alto escalão, entre eles o secretário de Estado, Marco Rubio, considerando a avaliação de que um apoio direto poderia aprofundar a instabilidade no país, incluindo o risco de exigir um envolvimento militar maior dos Estados Unidos.

A definição do presidente marcou um afastamento público de Washington em relação à líder opositora. Na semana passada, no entanto, Trump afirmou estar "ansioso" para se encontrar com a venezuelana.

Em entrevista à Fox News, María Corina chegou a dizer que gostaria de entregar o Prêmio Nobel da Paz ao republicano, em reconhecimento aos esforços para restaurar a democracia venezuelana.

O Comitê do Nobel, no entanto, divulgou nota afirmando que a premiação é intransferível.