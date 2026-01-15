Trump exalta gesto 'maravilhoso' de Corina Machado, que o presenteou com medalha do Nobel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exaltou nesta quinta-feira (15) o "gesto maravilhoso" da líder opositora venezuelana María Corina Machado, que lhe ofereceu sua medalha do Prêmio Nobel da Paz durante um encontro privado na Casa Branca.

"Hoje tive a grande honra de conhecer María Corina Machado. É uma mulher extraordinária que passou por muitas coisas" declarou Trump, através de sua plataforma Truth Social.