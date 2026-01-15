Trump diz que Zelenski é o principal obstáculo para acordo de paz na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Volodmir Zelenski é o principal obstáculo para a assinatura de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. De acordo com Trump, o presidente russo, Vladimir Putin, está "pronto para fazer um acordo", mas os termos não foram aceitos pelo ucraniano. "Temos que fazer com que Zelenski aceite-o", disse o presidente dos EUA em entrevista à agência de notícias Reuters.