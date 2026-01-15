Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump: Conselho da Paz para Gaza foi formado e membros serão anunciados em breve

Autor Agência Estado
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 15, que o Conselho da Paz para Gaza foi formado e que seus membros serão anunciados em breve.

"Posso dizer com certeza que é o Conselho Mais Grandioso e Prestigiado já reunido em qualquer momento, em qualquer lugar", escreveu ele na rede Truth.

Os EUA farão mais anúncios relacionados a Gaza no Fórum de Davos, a medida de o plano de cessar-fogo em Gaza entra na fase 2.

EUA Trump

