Trump ameaça usar forças armadas para acabar com os protestos em Minneapolis

A ameaça do presidente feita nesta quinta-feira, 15, surge um dia depois de um agente federal de imigração ter baleado e ferido um homem de Minneapolis que o havia atacado com uma pá e um cabo de vassoura. Esta ocorrência intensificou ainda mais o medo e a raiva que se espalham pela cidade de Minnesota desde que um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) atirou fatalmente na cabeça de Renee Good.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou enviar as forças armadas e invocar a Lei da Insurreição para conter os protestos contra os agentes federais enviados a Minneapolis para implementar a repressão massiva à imigração promovida por seu governo.

Trump ameaçou repetidamente invocar a lei federal raramente usada para mobilizar as forças armadas dos EUA ou federalizar a Guarda Nacional para aplicação da lei em território nacional, apesar das objeções dos governadores estaduais.

"Se os políticos corruptos de Minnesota não obedecerem à lei e impedirem que os agitadores profissionais e insurgentes ataquem os patriotas do ICE, que estão apenas tentando fazer seu trabalho, eu instituirei a Lei da Insurreição, como muitos presidentes já fizeram antes de mim, e porei um fim rápido à farsa que está acontecendo naquele que um dia foi um grande Estado", disse Trump em uma publicação nas redes sociais.

De fato, os presidentes invocaram a Lei da Insurreição mais de duas dezenas de vezes, a mais recente em 1992, pelo presidente George H.W. Bush, para pôr fim aos distúrbios em Los Angeles. Naquela ocasião, porém, as autoridades locais haviam solicitado o auxílio.

O Departamento de Segurança Interna afirma ter realizado mais de 2 mil prisões no estado desde o início de dezembro e promete não recuar. O ICE é uma agência do Departamento de Segurança Interna.