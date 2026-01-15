Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump ameaça usar forças armadas para acabar com os protestos em Minneapolis

Agência Estado
O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou enviar as forças armadas e invocar a Lei da Insurreição para conter os protestos contra os agentes federais enviados a Minneapolis para implementar a repressão massiva à imigração promovida por seu governo.

A ameaça do presidente feita nesta quinta-feira, 15, surge um dia depois de um agente federal de imigração ter baleado e ferido um homem de Minneapolis que o havia atacado com uma pá e um cabo de vassoura. Esta ocorrência intensificou ainda mais o medo e a raiva que se espalham pela cidade de Minnesota desde que um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) atirou fatalmente na cabeça de Renee Good.

Trump ameaçou repetidamente invocar a lei federal raramente usada para mobilizar as forças armadas dos EUA ou federalizar a Guarda Nacional para aplicação da lei em território nacional, apesar das objeções dos governadores estaduais.

"Se os políticos corruptos de Minnesota não obedecerem à lei e impedirem que os agitadores profissionais e insurgentes ataquem os patriotas do ICE, que estão apenas tentando fazer seu trabalho, eu instituirei a Lei da Insurreição, como muitos presidentes já fizeram antes de mim, e porei um fim rápido à farsa que está acontecendo naquele que um dia foi um grande Estado", disse Trump em uma publicação nas redes sociais.

De fato, os presidentes invocaram a Lei da Insurreição mais de duas dezenas de vezes, a mais recente em 1992, pelo presidente George H.W. Bush, para pôr fim aos distúrbios em Los Angeles. Naquela ocasião, porém, as autoridades locais haviam solicitado o auxílio.

O Departamento de Segurança Interna afirma ter realizado mais de 2 mil prisões no estado desde o início de dezembro e promete não recuar. O ICE é uma agência do Departamento de Segurança Interna.

