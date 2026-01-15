Tribunal dos EUA revoga ordem de libertação de um ativista pró-palestino

Um tribunal de apelações dos Estados Unidos anulou uma decisão que havia levado à libertação de Mahmoud Khalil, um destacado líder dos protestos estudantis pró-Palestina no país, segundo documentos judiciais apresentados nesta quinta-feira (15), o que abre a possibilidade de que ele seja novamente preso. Khalil, nascido na Síria, filho de pais palestinos e residente legal permanente nos Estados Unidos, foi detido em março de 2025 por supostamente representar uma ameaça aos interesses da política externa americana.

Ex-aluno da Universidade de Columbia e um dos dirigentes mais visíveis dos protestos pró-Palestina em campi universitários de todo o país, ele foi libertado em junho, mas continuou enfrentando ameaças de deportação por parte das autoridades federais. O juiz federal de Nova Jersey, Michael Farbiarz, havia decidido que a detenção de Khalil era ilegal. Mas a decisão desta quinta-feira do tribunal de apelações com sede na Filadélfia indicou que Farbiarz não tinha competência para julgar o caso e que ele deveria ter sido resolvido por um tribunal de imigração. "A decisão de hoje é profundamente decepcionante", declarou Khalil em um comunicado. "Pode ser que a porta tenha sido aberta para uma possível nova detenção mais adiante, mas isso não fechou nosso compromisso com a Palestina nem com a justiça e a responsabilização."