Seis corpos carbonizados encontrados na costa do Equador

A polícia do Equador encontrou seis corpos carbonizados na província costeira de Santa Elena (sudoeste), em meio a um início de ano violento no país assolado pelo crime organizado, informou na quarta-feira(14) um chefe de polícia. No fim de semana, a polícia relatou a descoberta de cinco cabeças humanas penduradas e expostas ao lado de uma cartaz de advertência em uma praia de Puerto López, na província de Manabí, a cerca de 100 quilômetros de Santa Elena.

Os corpos queimados estão nos laboratórios de Medicina Legal de Santa Elena para identificação, mas autoridades e familiares presumem que seja um grupo de seis jovens que saíram para passear em três motos em 3 de janeiro, partindo da vizinha província de Guayas (sudoeste). As autoridades encontraram uma das motocicletas, o que permitiu chegar “ao local exato onde se encontravam os seis corpos dessas pessoas incineradas”, disse na quarta-feira o chefe de polícia de Santa Elena, William Reyes, em declaração divulgada pelo canal Teleamazonas. Rosa Holguín, irmã de uma das vítimas, estima que “no mesmo dia em que os sequestraram (…) os mataram”. A polícia não revelou detalhes sobre a possível causa desse crime.