Secom: Lula e presidente do Panamá discutem crise na Venezuela e preparam encontro em fórum

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) divulgou nota nesta quinta-feira, 15, sobre o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Panamá, José Raul Mulino. Segundo o comunicado, os dois discutiram a crise na Venezuela, instalada após a operação militar dos Estados Unidos que capturou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e concordaram que é preciso ter paz e estabilidade na região.

"Por ocasião do telefonema, os dois presidentes aproveitaram para trocar impressões sobre a situação na Venezuela e reiteraram a necessidade de preservar a paz e a estabilidade na América Latina e no Caribe. Coincidiram, ainda, na necessidade de fortalecimento das Nações Unidas e na defesa do direito internacional e do diálogo", afirmou a nota da Secom.