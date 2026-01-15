Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia expulsa diplomata britânico sob acusações de espionagem

A Rússia anunciou, nesta quinta-feira (15), a expulsão de um diplomata britânico que acusa de pertencer aos "serviços secretos" do Reino Unido, acusação que o Reino Unido, por sua vez, classificou como "maliciosa" e "infundada". 

Em meio às tensões com o Ocidente devido à guerra na Ucrânia, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou a encarregada de negócios britânica, Danae Dholakia, na manhã desta quinta-feira, para informá-la sobre a "revogação de credenciamento" de um funcionário de sua embaixada. 

Moscou citou "informações recebidas (...) a respeito de sua filiação aos serviços secretos" e deu ao funcionário duas semanas para deixar o país, afirmou o ministério russo em um comunicado à imprensa. 

Segundo o Serviço Federal de Segurança (FSB), o diplomata em questão é Gareth Samuel Davies, "enviado à Rússia sob o pretexto de servir como segundo secretário na embaixada britânica". 

Moscou afirma que "não tolerará membros não declarados dos serviços de inteligência britânicos em território russo" e está preparada para "uma resposta simétrica decisiva caso Londres opte por uma escalada". 

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores britânico declarou em um comunicado à imprensa após o anúncio que "esta não é a primeira vez que o Kremlin faz acusações maliciosas e infundadas" contra seus funcionários. "Estamos analisando cuidadosamente nossas opções de resposta", acrescentou o porta-voz.

Tags

rússia

