Rússia classifica como 'mito' acusações de ameaça à Groenlândia

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, classificou nesta quinta-feira (15) como "mito" as acusações de que seu país representa uma "ameaça" à Groenlândia, após o anúncio do envio de tropas adicionais da Otan para esse território dinamarquês no Ártico. Desde que voltou à presidência dos Estados Unidos há um ano, Donald Trump insiste em controlar essa ilha estratégica e pouco povoada do Ártico por razões de segurança nacional, alegando que, caso contrário, Rússia ou China imporiam sua hegemonia na região.

O vice-primeiro-ministro da Groenlândia, Mute Egede, informou o deslocamento de mais tropas da Otan para o território a partir de quarta-feira, após uma reunião na Casa Branca entre altos funcionários da Dinamarca e desse território autônomo dinamarquês e autoridades americanas. Vários países europeus, membros da Otan, começaram nesta quinta-feira a enviar militares para uma missão de reconhecimento em apoio à Dinamarca, sob pressão dos Estados Unidos. O Ministério da Defesa da Alemanha afirmou que busca "explorar opções para garantir a segurança diante das ameaças russas e chinesas no Ártico". Zakharova afirmou em entrevista coletiva que "o mito de uma suposta ameaça russa, promovido de forma persistente durante muitos anos pela Dinamarca e por outros membros da União Europeia e da Otan" é "especialmente contraditório", à luz das recentes declarações dos Estados Unidos sobre a Groenlândia. Para a porta-voz, o anúncio do envio de tropas adicionais da Otan ao Ártico "deve ser considerado como mais uma provocação dos países ocidentais, que tentam impor suas regras, inclusive nessa parte do mundo".