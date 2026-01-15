Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia alerta que Ucrânia está sem tempo para aceitar seus termos de paz

Autor AFP
Tipo Notícia

A Rússia alertou, nesta quinta-feira (15), que a Ucrânia está ficando sem tempo para chegar a um acordo que ponha fim à guerra que já dura quase quatro anos, enquanto milhares de pessoas permanecem sem calefação em Kiev, onde as temperaturas despencam para -12°C devido à onda de ataques de Moscou. 

A Rússia rejeitou as propostas ocidentais para encerrar a guerra e mantém sua intenção de tomar à força o restante do território ucraniano que reivindica como seu, caso a diplomacia falhe. 

A ofensiva russa se intensificou em pleno inverno do Hemisfério Norte, no que é considerado o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

"A situação está se deteriorando a cada dia para o regime de Kiev", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a jornalistas, incluindo a AFP, acrescentando que a "margem de manobra na tomada de decisões" da Ucrânia está "diminuindo". 

"Chegou a hora de (o presidente ucraniano Volodimir) Zelensky assumir a responsabilidade e tomar a decisão correta", declarou Peskov, aparentemente instando Kiev a aceitar as duras exigências de Moscou. 

O presidente russo, Vladimir Putin, exige que a Ucrânia se retire de grandes áreas do leste e do sul do país como condição prévia para um cessar-fogo. 

O presidente dos EUA, Donald Trump, expressou frustração com ambos os lados, já que meses de negociações não produziram nenhum avanço.

Zelensky afirmou que negociadores ucranianos, americanos e europeus concordaram com um plano de 20 pontos para interromper o conflito, uma adaptação da proposta inicial apresentada por Washington que favorecia amplamente Moscou. 

O Kremlin se opôs a quaisquer ajustes, embora Peskov tenha dito na quinta-feira que o diálogo com os Estados Unidos continua. 

Os europeus realizaram inúmeras conversas com os americanos, disse ele, e "é importante que o lado russo também apresente seus pontos de vista nessas discussões".

