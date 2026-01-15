Redes sociais bloquearam 4,7 milhões de contas de menores na Austrália

As gigantes da tecnologia bloquearam 4,7 milhões de contas após a proibição pela Austrália do uso de redes sociais por menores de 16 anos, informou nesta sexta-feira (16) o órgão regulador da segurança eletrônica do país. A Austrália obriga as maiores plataformas, como Meta, TikTok e YouTube, a impedir que crianças e adolescentes criem contas, desde que a lei, inédita no mundo, entrou em vigor, em 10 de dezembro.

Os números iniciais mostram que as redes sociais tomaram medidas significativas para restringir os usuários menores de 16 anos, informou a comissária australiana de eSafety, Julie Inman Grant. "Está claro que a orientação regulatória da segurança eletrônica e seu engajamento com as plataformas já produzem resultados significativos." As empresas podem ser multadas em US$ 33 milhões (R$ 178 milhões) se não tomarem "medidas razoáveis" para cumprir a nova lei. Na semana passada, a Meta informou que havia removido 331 mil contas de menores do Instagram, 173 mil do Facebook e 40 mil do Threads antes de 11 de dezembro, mas reiterou seu pedido para que as lojas de aplicativos sejam obrigadas a verificar a idade dos usuários e a obter a autorização dos pais antes que qualquer menor de 16 anos possa baixar uma de suas plataformas. Esta é a única maneira de impedir que os adolescentes migrem para novos aplicativos com o objetivo de burlar a proibição, acrescentou a empresa.

- Combate à violação das regras - A Comissão de Segurança Eletrônica da Austrália ressaltou que a verificação precisa da idade leva tempo, mas espera que as plataformas melhorem seu desempenho: "Também é responsabilidade da indústria evitar que as regras sejam burladas, conforme descrito nas diretrizes do setor de eSafety." Julie destacou que é muito cedo para dizer se as empresas de tecnologia estão cumprindo integralmente suas obrigações, mas indicou que os sinais iniciais são animadores.