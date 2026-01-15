Quatro astronautas da ISS retornam com sucesso à Terra após evacuação médica

Quatro tripulantes da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) amerissaram com sucesso no oceano Pacífico nesta quinta-feira (15), depois de um problema médico com um deles ter obrigado a encurtar a missão. A agência espacial americana (Nasa) não quis revelar qual membro da tripulação enfrenta um problema de saúde nem fornecer detalhes, mas ressaltou que o retorno à Terra não constitui uma situação de emergência.

É a primeira vez que é realizada uma evacuação médica da ISS, um centro internacional de pesquisa em órbita. Após cinco meses no espaço, os astronautas americanos Mike Fincke e Zena Cardman, o russo Oleg Platonov e o japonês Kimiya Yui desacoplaram da ISS às 22h20 GMT de quarta-feira (19H30 em Brasília), segundo imagens ao vivo da Nasa. Às 00h41 (05h41 em Brasília), a cápsula Dragon da SpaceX que transportava os quatro amerissou com sucesso perto da costa de San Diego. O tripulante afetado pelo problema médico “estava e continua estável”, declarou Rob Navias, funcionário da Nasa. “Estamos todos bem. Todos a bordo estão estáveis, em segurança e bem assistidos”, disse Fincke, um dos astronautas, nas redes sociais nesta semana.

“Foi uma decisão deliberada para permitir que as avaliações médicas adequadas sejam realizadas em terra, onde existe toda a capacidade de diagnóstico. É a decisão correta, ainda que com um sabor agridoce”, acrescentou. Os membros da missão, chamada Crew-11, chegaram à ISS no início de agosto e deveriam permanecer na estação até meados de fevereiro, quando seriam substituídos por outra tripulação. - "Dúvida persistente" -

James Polk, chefe médico e de saúde da Nasa, explicou que o “risco” e “a dúvida persistente sobre qual é exatamente o diagnóstico” da pessoa afetada levaram à decisão de antecipar o retorno da tripulação. O astronauta americano Chris Williams e os cosmonautas russos Sergey Kud-Sverchkov e Sergey Mikayev, que chegaram à estação em novembro a bordo de uma nave russa Soyuz, permaneceram na ISS. A agência espacial russa Roscosmos opera em conjunto com a Nasa na estação e ambas se revezam para transportar um cidadão do outro país de e para o complexo orbital, um dos poucos âmbitos de cooperação bilateral que ainda perduram entre os Estados Unidos e a Rússia.

A Estação Espacial Internacional é habitada de forma contínua desde o ano 2000 e é um exemplo de cooperação multinacional com participação da Europa, Japão, Estados Unidos e Rússia. Situada a cerca de 400 quilômetros da Terra, funciona como um banco de testes para pesquisas sobre a exploração do espaço profundo, incluindo futuras missões para levar novamente humanos à Lua e, posteriormente, a Marte. O funcionário de alto nível da Nasa, Amit Kshatriya, lembrou que os quatro astronautas evacuados foram treinados para enfrentar situações médicas imprevistas e elogiou a forma como lidaram com a situação.