Quaest: 50% dos brasileiros consideram aceitável interferir em outro país para prender ditador

Metade dos brasileiros considera aceitável a interferência de um país em outro para prender um ditador, segundo pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 15. O resultado do levantamento aparece após a ofensiva militar dos Estados Unidos na Venezuela, que levou à prisão do ditador venezuelano Nicolás Maduro no início de janeiro. O levantamento mostrou que 50% consideram aceitável interferir em outra nação para prender um ditador, enquanto 41% acreditam que não e 9 não souberam responder.

Neutralidade Apesar do apoio à ideia de intervenção em casos de ditadura, a maioria da população defende que o Brasil adote uma postura cautelosa diante do episódio. Para 66% dos entrevistados, o País deve se manter neutro em relação às ações do presidente americano, Donald Trump, na Venezuela. Apenas 18% dizem que o Brasil deveria apoiar a ofensiva, enquanto 10% avaliam que o governo brasileiro deveria se opor.