Presidente interina da Venezuela prega diplomacia e cita reformas no setor petrolífero

"A história me colocou para preservar a paz da nossa pátria", disse Rodríguez no discurso anual à nação do governo venezuelano. "Não tenhamos medo da diplomacia."

A presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse nesta quinta-feira, 15, que seu governo tem como foco buscar a paz e cobrou por liberdade comercial e diplomática frente às ofensivas dos Estados Unidos.

A mandatária fez duras críticas à ação militar que depôs o ditador Nicolás Maduro no início deste mês. Segundo ela, a ação do governo Trump é uma "mancha" na história de diplomacia entre os dois países e que a Venezuela irá percorrer um caminho independente de Washington.

"A Venezuela sofreu uma agressão armada proveniente de uma potência nuclear", disse ela ao insinuar que Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram alvo dos EUA por defender o petróleo do seu país para os venezuelanos. "Se um dia tiver que ir a Washington irei caminhando, não arrastada", acrescentou ela.

Num aceno ao presidente Donald Trump, Rodríguez anunciou reformas na indústria petrolífera que devem permitir maior investimento estrangeiro e afirmou que a Venezuela alcançou uma produção de petróleo de 1,2 milhão de barris por dia em dezembro.

"As vendas de petróleo venezuelano servirão para reforçar os serviços de saúde em crise, além de apoiar o desenvolvimento econômico e outros projetos de infraestrutura", disse a presidente interina.