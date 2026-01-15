Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papa consola familiares de vítimas do incêndio em bar suíço

Autor AFP
Tipo Notícia

O papa Leão XIV disse, nesta quinta-feira (15), a familiares das vítimas do incêndio no bar de uma estação de esqui suíça, que ocorreu na véspera de Ano Novo, que a fé pode ajudar nos "momentos mais sombrios e dolorosos", durante uma audiência privada no Vaticano.

O chefe da Igreja católica recebeu cerca de 20 familiares, duas semanas após a tragédia que matou 40 pessoas e feriu outras 116 em Crans-Montana.

"Não posso lhes explicar, queridos irmãos e irmãs, por que vocês e seus entes queridos foram chamados a enfrentar uma provocação tão difícil. O afeto e as palavras de compaixão que lhes ofereço hoje parecem muito limitados e impotentes", disse o papa em italiano, segundo uma transcrição de seu discurso publicada pelo Vaticano.

"A fé que habita em nós ilumina os momentos mais sombrios e dolorosos de nossas vidas com uma luz insubstituível, nos ajudando a continuar corajosamente no caminho rumo à nossa meta", disse o sumo pontífice americano, que acrescentou que "voltarão a encontrar alegria".

O grupo se reuniu, mais tarde, com o subsecretário do gabinete da primeira-ministra italiana Giorgina Meloni, Alfredo Mantovano, e com o ministro de Justiça, Carlo Nordio.

Mantovano disse que a Itália se constituirá parte civil no julgamento na Suíça e sugeriu que a Comissão Europeia faça o mesmo.

Segundo elementos preliminares da investigação, o incêndio foi provocado por fagulhas de sinalizadores que entraram em contato com uma espuma, usada como isolante acústico, colocada no teto.

