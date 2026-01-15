Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

NBA confirma 'conversas' com Real Madrid para projeto de liga na Europa

Autor AFP
O comissário da NBA, Adam Silver, confirmou nesta quinta-feira (15) que existem "conversas com o Real Madrid e outros clubes espanhóis" sobre o projeto de criação de uma liga na Europa.

A liga americana de basquete, que tem como objetivo lançar a "NBA Europe" em 2027, não disse quais outros clubes da Espanha estão sendo contactados.

Na última terça-feira, o Barcelona anunciou a renovação por dez anos de sua licença na Euroliga, o que parece excluir o clube catalão do projeto norte-americano.

Atualmente, a Euroliga é a principal competição de clubes de basquete do Velho Continente, e o plano da NBA é visto como uma concorrência direta, algo que Adam Silver tentou minimizar.

"Não acho que um confronto seja inevitável. Acho que existe bastante espaço para a concorrência", disse o dirigente em entrevista coletiva em Berlim, cidade que recebeu o jogo entre Orlando Magic e Memphis Grizzlies pela temporada regular da NBA.

Silver reiterou que a NBA Europe quer "encontrar a melhor combinação entre o velho e o novo, entre a tradição e a inovação".

Por isso, o plano é integrar na competição equipes recém-criadas e outras já existentes.

No entanto, Silver advertiu aos interessados de que é preciso pensar "a longo prazo" sobre a rentabilidade, algo que pode demorar a chegar. Ele citou como exemplo a WNBA, a liga feminina de basquete dos Estados Unidos, criada em 1996.

"Trinta anos depois, é incrível o que acontece com o basquete feminino" nos EUA, ressaltou.

Além do jogo em Berlim nesta quinta-feira, Orlando Magic e Memphis Grizzlies se enfrentarão novamente pela temporada regular da NBA no próximo sábado, em Londres.

