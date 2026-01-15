NBA confirma 'conversas' com Real Madrid para projeto de liga na Europa

O comissário da NBA, Adam Silver, confirmou nesta quinta-feira (15) que existem "conversas com o Real Madrid e outros clubes espanhóis" sobre o projeto de criação de uma liga na Europa. A liga americana de basquete, que tem como objetivo lançar a "NBA Europe" em 2027, não disse quais outros clubes da Espanha estão sendo contactados.

Na última terça-feira, o Barcelona anunciou a renovação por dez anos de sua licença na Euroliga, o que parece excluir o clube catalão do projeto norte-americano. Atualmente, a Euroliga é a principal competição de clubes de basquete do Velho Continente, e o plano da NBA é visto como uma concorrência direta, algo que Adam Silver tentou minimizar. "Não acho que um confronto seja inevitável. Acho que existe bastante espaço para a concorrência", disse o dirigente em entrevista coletiva em Berlim, cidade que recebeu o jogo entre Orlando Magic e Memphis Grizzlies pela temporada regular da NBA. Silver reiterou que a NBA Europe quer "encontrar a melhor combinação entre o velho e o novo, entre a tradição e a inovação".

Por isso, o plano é integrar na competição equipes recém-criadas e outras já existentes. No entanto, Silver advertiu aos interessados de que é preciso pensar "a longo prazo" sobre a rentabilidade, algo que pode demorar a chegar. Ele citou como exemplo a WNBA, a liga feminina de basquete dos Estados Unidos, criada em 1996. "Trinta anos depois, é incrível o que acontece com o basquete feminino" nos EUA, ressaltou.