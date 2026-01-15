Morte de bebê de escritora Chimamanda Adichie lança holofotes sobre sistema de saúde da Nigéria

A recente morte do filho de um ano e nove meses da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, por uma suposta negligência, colocou em xeque o sistema de saúde do país mais populoso do continente africano. Nkanu Nnamdi, um de seus gêmeos, faleceu em 7 de janeiro após "uma breve doença" no Euracare Multispecialist Hospital, em Lagos.

Ele havia sido levado ao local para exames diagnósticos, incluindo uma ressonância magnética, com a previsão de viajar posteriormente aos Estados Unidos para receber cuidados especializados, informou a família. Segundo um parente, Adichie e seu marido, o médico Ivara Esege, tentaram ter filhos durante oito anos. A família da escritora nigeriana e ícone do feminismo acusou o hospital de "negligência médica grave". A cunhada de Adichie, a médica e professora Anthea Esege Nwandu, disse que foi informada que a criança recebeu uma superdose de propofol para ser sedada e submetida a exames de ressonância magnética.

Ela acusa o anestesista de ter sido "criminalmente negligente" e de não ter seguido o protocolo médico adequado. O bebê sofreu uma parada cardíaca quando o anestesista o levava no ombro, desconectado do ventilador, explicou a cunhada da escritora à emissora de televisão local TVC. Acrescentou, ainda, que o diretor médico do hospital lhe disse que "parece ter sido uma overdose de propofol". "Isto é um chamado de atenção (...) para que nós, a opinião pública (...) exijamos responsabilidade, transparência e consequências pela negligência em nosso sistema de saúde", insistiu Nwandu.

- Notificação judicial - Adichie mora nos Estados Unidos, mas estava na Nigéria para as festas de fim de ano. Em uma mensagem de texto à AFP, a porta-voz da família, Omawumi Ogbe, afirma que foi "emitida uma notificação judicial" ao hospital, sem fornecer mais detalhes.

O governo do estado de Lagos também ordenou uma investigação sobre o ocorrido. A Euracare não respondeu às perguntas da AFP. O padrão de atendimento médico na Nigéria é alvo de críticas. No mês passado, o sistema de saúde voltou às manchetes do país quando o ex-campeão mundial de boxe dos pesos-pesados Anthony Joshua, um britânico de ascendência nigeriana, saiu de um carro com dores, auxiliado por pedestres e sem ambulância.