Militares europeus chegam à Groenlândia para apoiar Dinamarca frente à ambição dos EUA

Vários países europeus começaram a enviar militares para a Groenlândia, nesta quinta-feira (15), e a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, advertiu que a ambição dos Estados Unidos de tomar este território dinamarquês do Ártico "segue intacta". O presidente americano, Donald Trump, tem ameaçado anexar a ilha, alegando que ela é vital para a segurança de seu país, sob o argumento de que, caso contrário, seria ocupada pela Rússia ou pela China. A Casa Branca afirmou que analisa comprá-la e não descarta uma intervenção militar no território rico em recursos minerais.

Na quarta-feira, os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, e da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, se reuniram em Washington com o vice-presidente americano, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio. Após o encontro, o vice-premiê groenlandês, Mute Egede, anunciou o envio de mais tropas da Otan ao território a partir da quarta-feira e nesta quinta, a primeira-ministra dinamarquesa assinalou em um comunicado que "um grupo de trabalho" está se formando para abordar como melhorar a segurança no Ártico. Mas "isso não muda o fato de que existe um desacordo fundamental, porque a ambição americana de assumir o controle da Groenlândia segue intacta", disse Mette Frederiksen em nota enviada à AFP. "É obviamente um assunto grave, e seguimos com nossos esforços para impedir que esse cenário se concretize", acrescentou a chefe do Executivo da Dinamarca, aliada tradicional dos Estados Unidos e membro fundador Otan.

Em tom diferente, o primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielson, reiterou que "o diálogo e a diplomacia são o caminho certo a seguir" e comemorou em uma postagem no Facebook que os diálogos estejam "em andamento". Dois aviões dinamarqueses com tropas pousaram na quarta-feira na Groenlândia e a Dinamarca conseguiu que vários países europeus enviassem uma missão militar de reconhecimento. Alemanha, França, Finlândia, Noruega, Países Baixos, Reino Unido e Suécia estão enviando militares para essa operação, inserida no exercício dinamarquês "Arctic Endurance".

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou, nesta quinta-feira, que uma primeira equipe de militares franceses "já está no terreno" e anunciou que seu país enviará mais "meios terrestres, aéreos e marítimos" nos próximos dias. - Rússia nega ser "ameaça" à Groenlândia - O Ministério da Defesa da Alemanha afirmou, nesta quinta-feira, que a missão de reconhecimento tem como objetivo "explorar opções para garantir a segurança diante das ameaças russas e chinesas no Ártico" e será realizada entre hoje e sábado.

Os reforços militares têm como objetivo preparar as forças armadas para exercícios futuros no Ártico, afirmaram fontes de defesa europeias. Os contingentes são modestos. A Alemanha, por exemplo, enviará 13 soldados, e os Países Baixos, apenas um militar. Trump fala em anexar a Groenlândia desde que voltou ao poder, há quase um ano. Mas elevou o tom após o ataque americano na Venezuela, com o qual depôs o presidente Nicolás Maduro. Para tentar apaziguar os Estados Unidos, a primeira-ministra dinamarquesa afirmou que "há um consenso dentro da aliança da Otan em que uma presença reforçada no Ártico é crucial para a segurança da Europa e da América do Norte".