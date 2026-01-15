Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Milan vence Como de virada (3-1) e mantém perseguição à Inter

Autor AFP
O Milan teve dificuldades, mas venceu o Como por 3 a 1 nesta quinta-feira (15), de virada, com dois gols do meio-campista francês Adrien Rabiot, em jogo adiado da 16ª rodada do Campeonato Italiano.

Com a vitória, o 'Rossonero' se mantém em segundo na tabela somando 43 pontos, três atrás da líder Inter de Milão, que na véspera venceu o Lecce por 1 a 0.

Jogando em casa, o Como começou dominando e saiu na frente de forma merecida aos dez minutos com um gol de cabeça do zagueiro alemão Marc-Olivier Kempf.

Christopher Nkunku empatou para o Milan no final do primeiro tempo (45'+1) convertendo um pênalti sofrido por Rabiot, que depois do intervalo completou a virada.

Primeiro, o meia francês dominou no peito com estilo depois de receber bom passe na área de Rafael Leão e bateu cruzado no canto (55'); depois, matou qualquer chance de reação do Como acertando chute rasteiro de fora da área (88').

Outro protagonista francês da noite no estádio Giuseppe Sinigaglia foi o goleiro Mike Maignan, que salvou o Milan em diversas ocasiões, com pelo menos quatro defesas espetaculares (30', 40', 42', 52').

Em outro jogo da Serie A disputado nesta quinta-feira, o Bologna (8º), que vinha de cinco rodadas sem vencer, derrotou o Hellas Verona (20º) por 3 a 2.

Inter, Milan, Napoli e Bologna fizeram seus jogos da 16ª rodada nesta semana devido à sua participação em dezembro na Supercopa da Itália, que foi vencida pelos napolitanos.

--- Resultados dos jogos adiados da 16ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

  

   - Quarta-feira:

   Napoli - Parma                      0 - 0

   Inter - Lecce                       1 - 0

  

   - Quinta-feira:

   Hellas Verona - Bologna             2 - 3

   Como - Milan                        1 - 3

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   46  20  15   1   4  43  17  26

    2. Milan                   43  20  12   7   1  33  16  17

    3. Napoli                  40  20  12   4   4  30  17  13

    4. Juventus                39  20  11   6   3  32  16  16

    5. Roma                    39  20  13   0   7  24  12  12

    6. Como                    34  20   9   7   4  28  16  12

    7. Atalanta                31  20   8   7   5  25  19   6

    8. Bologna                 30  20   8   6   6  29  22   7

    9. Lazio                   28  20   7   7   6  21  16   5

   10. Udinese                 26  20   7   5   8  22  32 -10

   11. Sassuolo                23  20   6   5   9  23  27  -4

   12. Torino                  23  20   6   5   9  21  32 -11

   13. Cremonese               22  20   5   7   8  20  28  -8

   14. Parma                   22  20   5   7   8  14  22  -8

   15. Genoa                   19  20   4   7   9  22  29  -7

   16. Cagliari                19  20   4   7   9  21  30  -9

   17. Lecce                   17  20   4   5  11  13  28 -15

   18. Fiorentina              14  20   2   8  10  21  31 -10

   19. Pisa                    13  20   1  10   9  15  30 -15

   20. Hellas Verona           13  20   2   7  11  17  34 -17

