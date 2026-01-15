Milan vence Como de virada (3-1) e mantém perseguição à Inter

O Milan teve dificuldades, mas venceu o Como por 3 a 1 nesta quinta-feira (15), de virada, com dois gols do meio-campista francês Adrien Rabiot, em jogo adiado da 16ª rodada do Campeonato Italiano. Com a vitória, o 'Rossonero' se mantém em segundo na tabela somando 43 pontos, três atrás da líder Inter de Milão, que na véspera venceu o Lecce por 1 a 0.

Jogando em casa, o Como começou dominando e saiu na frente de forma merecida aos dez minutos com um gol de cabeça do zagueiro alemão Marc-Olivier Kempf. Christopher Nkunku empatou para o Milan no final do primeiro tempo (45'+1) convertendo um pênalti sofrido por Rabiot, que depois do intervalo completou a virada. Primeiro, o meia francês dominou no peito com estilo depois de receber bom passe na área de Rafael Leão e bateu cruzado no canto (55'); depois, matou qualquer chance de reação do Como acertando chute rasteiro de fora da área (88'). Outro protagonista francês da noite no estádio Giuseppe Sinigaglia foi o goleiro Mike Maignan, que salvou o Milan em diversas ocasiões, com pelo menos quatro defesas espetaculares (30', 40', 42', 52').

Em outro jogo da Serie A disputado nesta quinta-feira, o Bologna (8º), que vinha de cinco rodadas sem vencer, derrotou o Hellas Verona (20º) por 3 a 2. Inter, Milan, Napoli e Bologna fizeram seus jogos da 16ª rodada nesta semana devido à sua participação em dezembro na Supercopa da Itália, que foi vencida pelos napolitanos. --- Resultados dos jogos adiados da 16ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Quarta-feira: Napoli - Parma 0 - 0

Inter - Lecce 1 - 0 - Quinta-feira: