Leavitt diz que Trump mantém opções sobre o Irã e nega mudança de planos para Groenlândia

As declarações vêm após o próprio presidente afirmar que as execuções de manifestantes no país persa teriam cessado, evitando, no entanto, comentar diretamente a possibilidade de uma ação militar. Ainda assim, autoridades do Judiciário iraniano indicaram que julgamentos rápidos e execuções podem ocorrer, mantendo elevada a tensão entre Washington e Teerã.

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta quinta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segue monitorando "de perto" a situação no Irã e mantém "todas as opções sobre a mesa" diante da repressão do regime iraniano contra manifestantes. Segundo ela, as decisões sobre os próximos passos estão concentradas exclusivamente no chefe do Executivo. "Apenas Trump sabe o que ele fará no Irã", disse.

Durante coletiva de imprensa, Leavitt também voltou a comentar a posição do presidente sobre a Groenlândia. De acordo com ela, Trump "já deixou clara sua posição de querer o controle" da ilha, embora tenha ressaltado que reuniões recentes foram construtivas.

Segundo a porta-voz, as tratativas sobre o futuro do território autônomo dinamarquês continuarão a cada duas ou três semanas. Ela minimizou ainda o impacto do envio de tropas europeias à região, anunciado por países como Alemanha e França, dizendo que esse movimento "não afeta a decisão de Trump" sobre o local.

As falas ocorrem em meio ao aumento da presença militar europeia na Groenlândia, justificada pelo Ministério de Defesa alemão por preocupações com a segurança no Ártico e com "ameaças russas e chinesas". Países europeus já enviaram ao menos 31 soldados para a ilha.