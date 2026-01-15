Leavitt, da Casa Branca, diz que Trump vê sinais positivos da Venezuela e cobra cooperação

"Não sabemos quando eleições ocorrerão na Venezuela", acrescentou Leavitt, reiterando que Trump "quer fazer a transição para um sistema democrático" no país.

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta quinta-feira, 15, que uma reunião com a líder opositora venezuelana Maria Corina Machado "deve estar ocorrendo agora" no Salão Oval, ao comentar os contatos do governo dos Estados Unidos com atores políticos do país. Segundo ela, o presidente Donald Trump "espera que autoridades interinas da Venezuela sigam cooperando" e avalia positivamente os sinais recentes. "Trump gosta do que está vendo na Venezuela", disse.

Sobre o Irã, a porta-voz da Casa Branca declarou que 800 execuções de manifestantes foram suspensas ontem e reforçou o recado de Washington. "Trump e sua equipe disseram ao Irã que, se as mortes continuarem, haverá graves consequências", afirmou.

Leavitt confirmou que Trump conversou na quarta-feira, 14, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mas evitou entrar em detalhes. A declaração veio após o New York Times noticiar que Netanyahu teria pedido a Trump para adiar um ataque ao Irã.

Sobre o Federal Reserve (Fed), Leavitt disse que o republicano anunciará sua escolha para o cargo de presidente da instituição nas próximas semanas.

No plano doméstico, Leavitt voltou a dizer que Trump vai delinear iniciativas de habitação em um discurso em Davos, na próxima semana. Ela também buscou contextualizar comentários recentes do presidente sobre eleições, afirmando que "Trump estava brincando ao falar em cancelar a próxima eleição". A fala, segundo ela, deve ser entendida à luz da frustração do presidente com o histórico de perdas do partido no poder nas eleições de meio de mandato. "Quando você vence a presidência, não vence a eleição de meio de mandato", disse Trump em entrevista à Reuters, acrescentando que "não deveríamos nem ter eleição".