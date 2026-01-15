'Infantino se tornou um autocrata', diz Platini

O ex-jogador francês e ex-presidente da Uefa, Michel Platini, criticou duramente o atual presidente da Fifa, Gianni Infantino, com quem trabalhou na confederação europeia, ao chamá-lo de "autocrata" em entrevista ao jornal britânico The Guardian publicada nesta quinta-feira (15). "Ele foi um bom número dois, mas não um bom número um. Fez um grande trabalho na Uefa, mas tem um problema: ele gosta dos ricos e dos poderosos, dos que têm dinheiro. Faz parte da sua natureza", declarou Platini, que presidiu a Uefa de 2007 a 2015, quando foi suspenso em meio ao escândalo de corrupção que afetou a Fifa.

"Ele já era assim como número dois, mas naquela época não era o chefe. Infelizmente, o Infantino se tornou um autocrata desde a pandemia" de covid-19, acrescentou o ex-camisa 10 da seleção francesa. Infantino foi o secretário-geral da Uefa de 2009 e 2015, quando se tornou presidente da Fifa. "Atualmente existe menos democracia do que na época do [presidente da Fifa de 1998 a 2015, Joseph] Blatter. Você pode falar o que quiser do Blatter, mas o principal problema dele era que ele queria ficar na Fifa para sempre. Ele era uma pessoa boa para o futebol", acrescentou o ex-jogador e dirigente. Platini está há vários anos em conflito com Infantino, de quem suspeita ter agido para retirá-lo da corrida presidencial da Fifa em 2015, alertando ao Ministério Público da Suíça sobre um pagamento suspeito de 2 milhões de francos suíços (R$ 13,4 milhões na cotação atual).