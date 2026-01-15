Incêndio de novembro em Hong Kong deixou 168 mortos

Este é o incêndio mais mortal do mundo em um prédio residencial desde 1980. O número provisório de mortos era de 161.

Um incêndio que consumiu um complexo de arranha-céus em Hong Kong, em novembro, deixou 168 mortos, informaram as autoridades nesta quinta-feira (15), após concluírem todas as operações de identificação.

"Todos os restos mortais e corpos encontrados no local foram identificados", disse Chris Tang, chefe de segurança de Hong Kong, acrescentando que não há desaparecidos. "O número final de mortos é, portanto, 168", afirmou.

Entre as vítimas estão 110 mulheres e 58 homens, com idades entre seis meses e 98 anos.

As chamas se espalharam rapidamente por sete das oito torres do complexo residencial Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po, no território autônomo chinês.

Os prédios estavam em reforma, com andaimes e redes de proteção que podem ter contribuído para a propagação do fogo.