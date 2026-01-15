Hamas diz que comitê de especialistas palestinos consolidará a trégua em Gaza

O movimento islamista palestino Hamas elogiou, nesta quinta-feira (15), a criação de um comitê de especialistas para administrar a Faixa de Gaza após a guerra, por considerar que isso contribuirá para consolidar o cessar-fogo. O Egito, mediador-chave nas negociações indiretas de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, anunciou a formação de um comitê tecnocrático palestino de 15 membros.

O grupo trabalharia sob a supervisão do Conselho da Paz, um órgão previsto no plano de paz do presidente americano Donald Trump. Desde o início da guerra com Israel, em 7 de outubro de 2023, desencadeada por um ataque brutal de combatentes em território israelense, o Hamas declarou estar disposto a ceder o controle político em Gaza. “A formação do comitê é um passo na direção certa”, declarou Basem Naim, dirigente do Hamas, em um comunicado. “É essencial para consolidar o cessar-fogo, impedir um retorno à guerra, enfrentar a catastrófica crise humanitária e preparar uma reconstrução abrangente”, acrescentou.

O Hamas “anunciou sua disposição de entregar a gestão do setor ao comitê nacional de transição”, destacou Naim. O Hamas não controla a totalidade da Faixa de Gaza. Segundo o acordo de trégua, o exército israelense recuou de uma “linha amarela” e ainda controla mais da metade do pequeno território, incluindo a cidade de Rafah, no sul.