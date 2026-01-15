Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio anuncia contratação do goleiro Weverton

O experiente goleiro Weverton foi contratado pelo Grêmio até o final de 2028, anunciou o clube de Porto Alegre nesta quinta-feira (15), um dia depois de o jogador acertar sua saída do Palmeiras.

Aos 38 anos, Weverton estava desde 2018 na equipe paulista, da qual se despediu como o goleiro com mais troféus na história do clube: 12.

Em oito temporadas, foram 454 jogos pelo 'Verdão', sendo 218 sem sofrer gols, além dos títulos da Copa Libertadores em 2020 e 2021, da Recopa Sul-Americana em 2022 e do Campeonato Brasileiro em 2018, 2022 e 2023.

Com a saída de Weverton, o Palmeiras conta agora com Carlos Miguel e Marcelo Lomba como suas principais opções para o gol.

Dirigido pelo português Luís Castro, o Grêmio vai disputar a Copa Sul-Americana em 2026, depois de terminar a temporada passada na nona colocação do Brasileirão.

Campeão olímpico pela Seleção nos Jogos do Rio em 2016, Weverton "chega para reforçar a meta Tricolor nas próximas temporadas, com vínculo de três anos", informou o clube em comunicado.

