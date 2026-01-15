Ex-campeão olímpico francês de natação será julgado por estupro de menor

A justiça francesa ordenou, nesta quinta-feira (15), que o duas vezes campeão olímpico de natação francês Yannick Agnel seja julgado, acusado de estuprar em 2016 a filha de seu treinador Lionel Horter, que então era menor de idade. Agnel tem um dos melhores currículos da natação francesa: medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 e campeão mundial em 2014 nos 200 metros nado livre e revezamento 4x100 m.

Em maio, um juiz de instrução em Mulhouse, no nordeste da França, ordenou que o ex-campeão de 33 anos fosse a julgamento, decisão da qual ele recorreu. Yannick Agnel alega que teve uma relação amorosa e consentida com Naomé Horter, quando ele tinha 24 anos e a filha de seu treinador, 13. Nesta quinta-feira, o tribunal de apelação de Colmar confirmou a decisão de julgá-lo por estupro de menor e agressão sexual, ao considerar que existem provas suficientes. Seus advogados têm agora cinco dias para recorrer da decisão na Corte de Cassação, a mais alta jurisdição francesa.

Os supostos incidentes teriam ocorrido entre 1º de janeiro e 31 de agosto de 2016 em Mulhouse, cidade na qual Agnel treinava; na Tailândia, onde seu clube, o Mulhouse Olympic Natation, costuma treinar, e no Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos naquele ano. A investigação foi aberta em meados de 2021, após uma denúncia de Naomé Horter, que posteriormente abandonou a carreira de nadadora. Cinco meses depois, Agnel foi formalmente acusado. Perante os investigadores, o bicampeão olímpico reconheceu a "materialidade" dos fatos, mas negou qualquer "coação", explicou a procuradora Edwige Roux-Morizot.