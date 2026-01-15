Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA garante que Irã suspendeu 800 execuções de manifestantes

A Casa Branca afirmou nesta quinta-feira (15) que o Irã suspendeu 800 execuções previstas para quarta-feira, em meio às ameaças do presidente Donald Trump de recorrer à força militar diante da resposta de Teerã à onda de manifestações contra o governo.

"O presidente entende que as 800 execuções que estavam programadas e que deveriam ocorrer ontem [quarta-feira] foram suspensas", declarou a secretária de imprensa Karoline Leavitt.

"Todas as opções seguem sobre a mesa para o presidente", afirmou ela, acrescentando que Trump havia advertido Teerã sobre "graves consequências" caso mais manifestantes fossem mortos.

