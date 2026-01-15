EUA apreendem outro petroleiro ligado à Venezuela no mar do Caribe

"Em mais uma ação realizada antes do amanhecer, fuzileiros navais e marinheiros da Força-Tarefa Conjunta Southern Spear, em apoio ao Departamento de Segurança Interna, partiram do porta-aviões USS Gerald R. Ford (CVN 78) e apreenderam o navio-tanque Veronica sem incidentes", afirmou o Comando Sul do Exército norte-americano.

Os Estados Unidos apreenderam nesta quinta-feira, 15, mais um petroleiro ligado à Venezuela no mar do Caribe. A operação foi revelada pela agência de notícias Reuters e os EUA confirmaram. Este é o sexto petroleiro apreendido.

O petroleiro Veronica navegava com a bandeira da Guiana, segundo o site de monitoramento marítimo Marine Traffic.

Pelas redes sociais, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, confirmou a apreensão e afirmou que "não há como fugir da justiça norte-americana".

"Como já demonstramos em diversas abordagens, não há como fugir da justiça norte-americana - ponto final. Nossa determinação é inabalável e nossa coordenação de missão nunca foi tão eficiente. A Guarda Costeira dos EUA permanece sempre pronta para aplicar toda a força de suas atribuições exclusivas e capacidades especializadas contra essa ameaça, em qualquer lugar e a qualquer momento", escreveu.

O governo Trump tem pressionado cada vez mais a Venezuela por suas exportações de petróleo desde que as forças americanas capturaram o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, no sábado, 3. Na noite de terça-feira, 6, o presidente Trump disse que a Venezuela começaria a enviar petróleo para os Estados Unidos, o que seria uma concessão significativa dos novos líderes venezuelanos.