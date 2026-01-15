Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA anuncia a captura de mais um petroleiro no Mar do Caribe

EUA anuncia a captura de mais um petroleiro no Mar do Caribe

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As forças americanas no Caribe apreenderam um sexto petroleiro em sua campanha contra embarcações sancionadas, informou o Comando Sul nesta quinta-feira (15). 

A abordagem do petroleiro "Veronica" foi realizada sem incidentes antes do amanhecer, afirmou o comando militar responsável pela América Central, América do Sul e Caribe em um comunicado. 

Um vídeo mostra soldados descendo de rapel para o convés da embarcação.

ksb-jz/nn/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar