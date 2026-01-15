Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Espanha desmantela rede de tráfico de cocaína colombiana ligada ao cartel dos Bálcãs

A polícia espanhola anunciou, nesta quinta-feira (15), o desmantelamento de uma importante rede ligada ao cartel dos Bálcãs, que transportava cocaína da Colômbia para a Espanha, resultando na prisão de 30 pessoas e na apreensão de 2,5 toneladas da droga. 

"Três organizações criminosas ligadas ao cartel dos Bálcãs, dedicadas ao contrabando de grandes cargas de cocaína, foram desmanteladas", anunciou a Polícia Nacional em comunicado, referindo-se a esta organização frequentemente citada como uma das principais no tráfico internacional de drogas. 

Esta operação resultou na prisão de um total de 30 pessoas e na apreensão de 2.475 quilos de cocaína e diversas armas em 19 buscas, acrescentou o comunicado. 

A investigação, que começou no final de 2024 após a apreensão de 88 kg de cocaína em um veículo na Andaluzia (sul da Espanha), permitiu às autoridades determinar o papel de cada um dos três grupos. 

Esses grupos utilizavam a técnica de "lançamento" no mar, que consistia em jogar fardos na água para serem posteriormente recuperados por embarcações menores. 

Há vários anos, grupos criminosos dos Bálcãs se especializam no transporte e distribuição de cocaína na Europa. 

Na Espanha, considerada um dos principais pontos de entrada da cocaína sul-americana na Europa, as operações antidrogas são frequentes.

