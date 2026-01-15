Departamento do Tesouro anuncia sanções contra responsáveis por repressão a protestos no Irã
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 15, novas sanções contra entidades e indivíduos iranianos, afirmando que está "tomando medidas contra os arquitetos da brutal repressão do regime contra manifestantes pacíficos". Em comunicado, organismo disse que está agindo "contra as redes bancárias paralelas que permitem à elite iraniana roubar e lavar a receita gerada pelos recursos naturais do país".
O departamento designou 18 indivíduos e entidades que "desempenham papéis na lavagem de dinheiro proveniente da venda de petróleo e produtos petroquímicos iranianos para mercados estrangeiros, como parte das redes clandestinas de sistema bancário paralelo das instituições financeiras iranianas sancionadas, Bank Melli e Shahr Bank".
Além disso, houve a designação de vários altos funcionários iranianos que supervisionam elementos das forças de segurança responsáveis pela repressão violenta do povo iraniano, incluindo o Secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani. "Larijani é responsável por coordenar a resposta aos protestos em nome do Líder Supremo do Irã e já pediu publicamente que as forças de segurança iranianas usem a força para reprimir manifestantes pacíficos", aponta o documento.