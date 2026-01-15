Departamento do Tesouro anuncia sanções contra responsáveis por repressão a protestos no Irã

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 15, novas sanções contra entidades e indivíduos iranianos, afirmando que está "tomando medidas contra os arquitetos da brutal repressão do regime contra manifestantes pacíficos". Em comunicado, organismo disse que está agindo "contra as redes bancárias paralelas que permitem à elite iraniana roubar e lavar a receita gerada pelos recursos naturais do país".

O departamento designou 18 indivíduos e entidades que "desempenham papéis na lavagem de dinheiro proveniente da venda de petróleo e produtos petroquímicos iranianos para mercados estrangeiros, como parte das redes clandestinas de sistema bancário paralelo das instituições financeiras iranianas sancionadas, Bank Melli e Shahr Bank".