Daniel Ortega pede que 'devolvam' Maduro à Venezuela

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, pediu nesta quinta-feira (15) a libertação do mandatário deposto venezuelano Nicolás Maduro, que foi capturado por forças americanas em 3 de janeiro, em meio a um bombardeio, e levado aos Estados Unidos para ser julgado por narcotráfico. Ortega e sua esposa Rosario Murillo, com quem compartilha o poder, são aliados próximos do governo venezuelano desde os tempos do falecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

"Aderimos ao clamor para que devolvam o presidente Maduro a seu povo", disse Ortega durante uma cerimônia de formatura de policiais, e indicou que o líder chavista foi detido em uma "ação totalmente desproporcional [...] sem nenhuma ordem de captura". Em seu discurso transmitido pela mídia estatal, o governante de esquerda também pediu aos Estados Unidos que "deixe de ameaçar Cuba". Após a incursão americana em Caracas, Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram levados a Nova York, onde serão julgados por tráfico de drogas. Delcy Rodríguez, vice-presidente de Maduro, assumiu o poder de forma interina entre ameaças do presidente americano Donald Trump, que garante estar no comando da Venezuela, particularmente de sua indústria petrolífera.