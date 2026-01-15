Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cuba classifica envio de ajuda dos EUA como 'manipulação política'

Cuba denunciou o envio de ajuda humanitária do governo dos Estados Unidos às vítimas do furacão Melissa na região leste do país como "manipulação política", em meio à crescente tensão política entre as duas nações. 

"O governo dos EUA está explorando o que parece ser um gesto humanitário para fins oportunistas e de manipulação política", declarou o Ministério das Relações Exteriores de Cuba em um comunicado divulgado na noite de quarta-feira. 

O Departamento de Estado dos EUA anunciou na quarta-feira o envio de ajuda avaliada em três milhões de dólares em dois voos fretados de Miami para o leste de Cuba, que será entregue "àqueles que mais precisam, evitando interferências do regime e garantindo transparência e prestação de contas". 

O Ministério das Relações Exteriores de Cuba informou que Washington "em nenhum momento" manteve comunicação oficial com o governo de Havana para confirmar o envio, 77 dias após o furacão atingir diversas províncias em novembro. 

"Cuba aceita esta doação sem condicionamentos, entendendo que se trata de um gesto do povo dos Estados Unidos", acrescentou o comunicado do ministério.

Cerca de 6.000 famílias poderão se beneficiar dessa ajuda nas províncias cubanas de Santiago de Cuba, Holguín, Granma e Guantánamo, segundo o Departamento de Estado.

A ajuda consiste em alimentos, equipamentos para purificação de água, utensílios de cozinha e lanternas solares. Além de voos fretados, o Departamento de Estado também planeja enviar um navio com mais ajuda para Santiago de Cuba em algumas semanas. 

As relações entre os dois países se deterioraram após o ataque dos Estados Unidos à Venezuela em 3 de janeiro e as ameaças do presidente Donald Trump, que instou o governo cubano a "chegar a um acordo", sem especificar a que tipo de acordo se referia.

