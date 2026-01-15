Como o secretário de Saúde de Trump reformulou a política sanitária dos EUA

Conhecido por seu ceticismo em relação às vacinas e suas opiniões que impulsionaram teorias da conspiração, Robert Kennedy Jr. foi, durante muito tempo, uma figura isolada nos Estados Unidos. Mas, em apenas um ano desde a volta de Donald Trump à Casa Branca, o secretário de Saúde adquiriu um poder inédito, segundo especialistas consultados pela AFP.

Ao debilitar as agências sanitárias do país e eliminar vários mecanismos de controle, Kennedy Jr. remodelou o sistema de saúde americano à sua imagem: a de uma pessoa guiada pela instituição e que aproveita certa desconfiança em relação às autoridades, alimentada pela pandemia de covid-19. "O impacto é real. Observa-se em todos os âmbitos. E o mais assustador é que estamos apenas no primeiro ano", alertou a epidemiologista Syra Madad, responsável pela biopreparação de hospitais de Nova York. "Nunca tinha visto algo assim", disse Lawrence Gostin, professor na Universidade Georgetown e especialista em políticas de saúde pública. Governa "por intuição, instinto e redes sociais, não por ciência", acrescentou sobre Kennedy Jr., um ex-democrata e membro do clã Kennedy que se lançou como candidato independente no início da campanha de 2024, mas terminou apoiando Trump.

À frente do Departamento de Saúde, Kennedy Jr. iniciou uma ampla revisão das vacinas, incluindo algumas utilizadas há décadas, reorganizou o calendário de vacinação pediátrica e cortou o financiamento para o desenvolvimento de novas vacinas, medidas anunciadas com força por vários médicos e cientistas. - "Tirania" - Por meio de demissões em massa e cortes orçamentários, Kennedy Jr. também debilitou a agência responsável pela prevenção de doenças, justamente quando os Estados Unidos enfrentam seu pior surto de sarampo em mais de 30 anos.

"Confiar nos especialistas não é uma característica da ciência", e sim "da tirania", afirmou recentemente em um evento, onde estimulou os americanos a assumirem o controle da saúde, porque "as pessoas no poder mentem". Segundo Madad, declarações assim alimentam a desconfiança mas também buscam priorizar a "eleição individual" sobre a "proteção coletiva". Mais americanos resistem em vacinar seus filhos, embora dados do centro de pesquisas Pew mostrem que 63% da população segue convencida da eficácia das vacinas infantis na prevenção de doenças mortais.

Mas a confiança na segurança das vacinas e nas instituições médicas está diminuindo, especialmente entre os conservadores, e pode ser muito difícil de restaurar, alertou Madad. "Isso vai ser um trauma geracional", afirmou. - Sistema "disfuncional" -