Canadense morre 'nas mãos de autoridades iranianas', diz governo do Canadá

Um cidadão canadense morreu "nas mãos das autoridades iranianas", informou Ottawa nesta quinta-feira (15), em meio a protestos generalizados contra o governo de Teerã.

"Acabei de saber que um cidadão canadense morreu no Irã nas mãos das autoridades iranianas", declarou a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, sem fornecer mais detalhes.