Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Canadense morre 'nas mãos de autoridades iranianas', diz governo do Canadá

Canadense morre 'nas mãos de autoridades iranianas', diz governo do Canadá

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um cidadão canadense morreu "nas mãos das autoridades iranianas", informou Ottawa nesta quinta-feira (15), em meio a protestos generalizados contra o governo de Teerã.

"Acabei de saber que um cidadão canadense morreu no Irã nas mãos das autoridades iranianas", declarou a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, sem fornecer mais detalhes. 

Ela acrescentou que a resposta de Teerã aos "protestos pacíficos" "levou o regime a desrespeitar flagrantemente a vida humana".

bs/bgs/dga/mar/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar