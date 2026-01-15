Boric e Kast se reúnem para avançar na agenda legislativa do Chile

O presidente eleito e o em exercício do Chile, José Antonio Kast e Gabriel Boric, respectivamente, se reuniram, nesta quinta-feira (15), para tratar de projetos de lei impulsionados pelo mandatário de esquerda e os trâmites da transição de governo de 11 de março. Kast, líder do ultradireitista Partido Republicano, venceu o segundo turno em 14 de dezembro contra a candidata de esquerda Jeannette Jara.

Nesta quinta-feira, Kast e Boric se reuniram pela segunda vez e por mais de uma hora no palácio presidencial de La Moneda, no centro de Santiago. Na reunião, abordaram principalmente o trâmite legislativo de dois projetos de lei que o governo de Boric busca aprovar antes de entregar o poder: a lei que estabelece o acesso universal a creches e um novo sistema de financiamento para as universidades (FES). "Para nós, as regras fiscais e a situação dos cofres públicos são muito relevantes para podermos avançar nos projetos que hoje são prioritários para o governo. No tema do FES e no tema das creches, devemos estar seguros de que contamos com recursos suficientes", disse Kast aos jornalistas após o fim do encontro. O projeto que estabelece a creche universal é uma iniciativa de longa data para impulsionar a inclusão de mais mulheres no mercado de trabalho.

A atual legislação estabelece que as empresas que contam com mais de 20 mulheres devem contar com uma delas, mas muitas descumprem a norma contratando um número menor de funcionárias. No caso do financiamento universitário, Boric se comprometeu a terminar com o Crédito com Aval do Estado (CAE), um sistema instaurado em 2006 e fortemente questionado pelos altos juros que cobrava, mas que estão sendo reduzidos. Como dirigente universitário, Boric liderou, em 2011, protestos em massa que exigiam educação "pública, gratuita e de qualidade" no Chile.