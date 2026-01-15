Assaltantes roubam US$ 100 mil em mercadorias Pokémon nos EUA

Ladrões roubaram à mão armada várias cartas valiosas de Pokémon em uma loja de Nova York, informou a polícia nesta quinta-feira (15), em um assalto no qual levaram cerca de 100 mil dólares (R$ 538 mil) em mercadorias. Imagens compartilhadas pela loja mostram um homem encapuzado, vestido de preto, apontando o que parece ser uma arma de fogo para alguém sentado e com as mãos levantadas.

Veículos de imprensa dos Estados Unidos disseram que algumas das cartas colecionáveis têm valor de até 5.500 dólares cada (R$ 29.600). A Polícia de Nova York informou que recebeu, na quarta-feira, relatos de que três homens armados entraram na loja The Poke Court, em Manhattan, e "sacaram uma arma de fogo e ameaçaram pessoas". "Em seguida, levaram a mercadoria, dinheiro em espécie e um telefone celular", disse um porta-voz. Até o momento, não houve prisões.

Courtney Chin, proprietária da The Poke Court, disse em um vídeo publicado no Instagram que todos os clientes e funcionários estavam bem. No momento do assalto, havia várias pessoas na loja para participar de um evento. A loja publicou uma lista das cartas roubadas, guardadas em capas protetoras de plástico chamadas "slabs", que verificam sua autenticidade. Há várias de personagens famosos de Pokémon, como Pikachu. "Este hobby deve ser um lugar seguro e acolhedor, e embora as cartas possam ser substituídas, ninguém deveria passar por isso", escreveu a loja no Instagram.