Arábia Saudita, Catar e Omã convenceram Trump a 'dar uma chance ao Irã', diz autoridade saudita

Arábia Saudita, Catar e Omã dissuadiram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de atacar o Irã, temendo "sérios reveses na região", disse um alto funcionário saudita à AFP nesta quinta-feira (15).

As três potências do Golfo empreenderam "um esforço diplomático de última hora, longo e intenso para convencer o presidente Trump a dar ao Irã uma chance de demonstrar boas intenções", disse o alto funcionário, que falou sob condição de anonimato.